Tarihi Nihat Bey Konağı Baharla Birlikte Havadadan Görüntülendi

Elazığ'ın tarihi Hüseynik Mahallesi'nde yer alan ve yaklaşık 5 asırlık geçmişe sahip Nihat Bey Konağı, baharın gelişiyle havadan görüntülendi. Yarım milenyuma yaklaşan yaşıyla şehrin en eski sivil mimari örneklerinden biri olan tarihi yapı, mimari dokusuyla dikkat çekiyor. Şu an kullanılmayan ve boş durumda bulunan konağın bazı bölümlerinde, zamana ve dış etkenlere bağlı olarak fiziksel deformasyonlar oluştuğu gözlendi. Mülkiyeti şahsa ait olan tarihi yapının genel durumu, mahalle sakinleri ve aile fertleri tarafından belirli aralıklarla kontrol ediliyor. Beş asra yakın geçmişiyle bölgenin hafızasını taşıyan konak, Hüseynik'in tarihi siluetindeki yerini korumaya devam ediyor.

Mimari dokusu ve tarihi derinliğiyle bilinen konağın özel olduğuna değinen mahalle sakinlerin Ali Haydar Vural, " Ben 1996 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Bu evi sorduğumda ise, Nihat Bey'in evi dediler. Buranın zenginlerindenmiş, ağaymış. Evin içindeki haremlik, selamlık kısmı dikkatimi çekmişti. Gittiğimde ise, iki farklı merdiven olduğunu gördüm. Evlerin iki tarihi gibi duruyor. Bu tarihi esere sahip çıkmak lazım" dedi. - ELAZIĞ