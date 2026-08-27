36 yıllık Paltaoğlu Konağı için çağrı: "Yıkılmasın, geçmişimiz yaşatılsın" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

36 yıllık Paltaoğlu Konağı için çağrı: "Yıkılmasın, geçmişimiz yaşatılsın"

36 yıllık Paltaoğlu Konağı için çağrı: "Yıkılmasın, geçmişimiz yaşatılsın"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesindeki 1890 yapımı tarihi Paltaoğlu Konağı, bakımsızlık nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya. Mahalle sakinleri ve muhtar, konağın korunması ve restore edilmesi için yetkililerle yazışmalarını sürdürüyor. 2001'de tescillenen konak, bölgenin tarihi sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde bulunan ve 1890 yılında inşa edildiği belirtilen tarihi Paltaoğlu Konağı'nın yeniden ayağa kaldırılması için mahalle sakinlerinin girişimleri sürüyor.

Yöre mimarisinin önemli örneklerinden biri olan tarihi konak, İğdir Mahallesi'nin geçmişten günümüze ulaşan sembollerinden biri olarak gösteriliyor. Zaman içerisinde bakımsız kalan yapının bazı bölümlerinde yıkılmalar meydana gelirken, mahalle sakinleri konağın tamamen yok olmasından endişe ediyor.

İğdir Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Özel, konağın korunması amacıyla bugüne kadar birçok resmi kurumla yazışma yaptıklarını belirterek, konağın 100 mirasçısının olduğuna dikkat çekti.

Konağın geleceği için Vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Denizli Valiliği başta olmak üzere birçok kurumla yazışma yapıldığını belirten Özel, sürecin takip edildiğini kaydetti.

"Konağımızın yapılmasını istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Derya Çetinkale, tarihi konağın İğdir Mahallesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yapının korunmasını istedi. Çetinkale, "Konağımızın yapılmasını istiyoruz. Konak, İğdir Mahallemizin geçmişten günümüze ulaşan sembolüdür. Yıkılmasını istemiyoruz" dedi.

1954 doğumlu mahalle sakini Özeyil Çiftçi ise Paltaoğlu Konağı'nın geçmişten bugüne taşıdığı hatıraların korunması gerektiğini söyledi. Çiftçi, "Paltaoğlu Konağı'nın geçmişinin hatırlanmasını istiyoruz. Bu konağın sahipsiz kalmasını istemiyoruz. Göz göre göre tarih kokan konağın yıkılması son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

1890 yılında inşa edildi

Hacı İsmail Ağa tarafından 1890 yılında yaptırıldığı belirtilen Paltaoğlu Konağı, iki ayrı bölümden oluşuyor. Tarihi yapının Yunan işgali sırasında Yunan ordusu tarafından karargah olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Hissedarların bir araya gelememesi nedeniyle uzun süre sahipsiz kalan konak, 2001 yılında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edildi.

Ahşap süslemeleri ve yöreye özgü mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi konakta zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle çeşitli hasarlar meydana geldi. İğdir İhtiyarlar Heyeti tarafından, konağın sahibi olarak bilinen İsmail Paltaoğlu'nun adının yaşatılması amacıyla konağın bulunduğu Karakaya Caddesi'nin isminin "İsmail Paltaoğlu Caddesi" olarak değiştirilmesi için de ilgili kurumlara dilekçe verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Denizli, Çivril, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 36 yıllık Paltaoğlu Konağı için çağrı: 'Yıkılmasın, geçmişimiz yaşatılsın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

10:11
Fenerbahçe ve Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden servet
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden servet
09:39
Şampiyonlar Ligi’nde play-off tamamlandı Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi’nde
Şampiyonlar Ligi'nde play-off tamamlandı! Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi'nde
09:35
İsmail Kartal’dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz
İsmail Kartal'dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:22
Görenler tanıyamıyor Tam 272 kilo verdi
Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
09:06
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 10:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: 36 yıllık Paltaoğlu Konağı için çağrı: "Yıkılmasın, geçmişimiz yaşatılsın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement