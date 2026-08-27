36 yıllık Paltaoğlu Konağı için çağrı: "Yıkılmasın, geçmişimiz yaşatılsın"

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde bulunan ve 1890 yılında inşa edildiği belirtilen tarihi Paltaoğlu Konağı'nın yeniden ayağa kaldırılması için mahalle sakinlerinin girişimleri sürüyor.

Yöre mimarisinin önemli örneklerinden biri olan tarihi konak, İğdir Mahallesi'nin geçmişten günümüze ulaşan sembollerinden biri olarak gösteriliyor. Zaman içerisinde bakımsız kalan yapının bazı bölümlerinde yıkılmalar meydana gelirken, mahalle sakinleri konağın tamamen yok olmasından endişe ediyor.

İğdir Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Özel, konağın korunması amacıyla bugüne kadar birçok resmi kurumla yazışma yaptıklarını belirterek, konağın 100 mirasçısının olduğuna dikkat çekti.

Konağın geleceği için Vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Denizli Valiliği başta olmak üzere birçok kurumla yazışma yapıldığını belirten Özel, sürecin takip edildiğini kaydetti.

"Konağımızın yapılmasını istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Derya Çetinkale, tarihi konağın İğdir Mahallesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yapının korunmasını istedi. Çetinkale, "Konağımızın yapılmasını istiyoruz. Konak, İğdir Mahallemizin geçmişten günümüze ulaşan sembolüdür. Yıkılmasını istemiyoruz" dedi.

1954 doğumlu mahalle sakini Özeyil Çiftçi ise Paltaoğlu Konağı'nın geçmişten bugüne taşıdığı hatıraların korunması gerektiğini söyledi. Çiftçi, "Paltaoğlu Konağı'nın geçmişinin hatırlanmasını istiyoruz. Bu konağın sahipsiz kalmasını istemiyoruz. Göz göre göre tarih kokan konağın yıkılması son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

1890 yılında inşa edildi

Hacı İsmail Ağa tarafından 1890 yılında yaptırıldığı belirtilen Paltaoğlu Konağı, iki ayrı bölümden oluşuyor. Tarihi yapının Yunan işgali sırasında Yunan ordusu tarafından karargah olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Hissedarların bir araya gelememesi nedeniyle uzun süre sahipsiz kalan konak, 2001 yılında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edildi.

Ahşap süslemeleri ve yöreye özgü mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi konakta zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle çeşitli hasarlar meydana geldi. İğdir İhtiyarlar Heyeti tarafından, konağın sahibi olarak bilinen İsmail Paltaoğlu'nun adının yaşatılması amacıyla konağın bulunduğu Karakaya Caddesi'nin isminin "İsmail Paltaoğlu Caddesi" olarak değiştirilmesi için de ilgili kurumlara dilekçe verildiği belirtildi.