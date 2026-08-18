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Tarihi Saat Beyazıtlı Camii'nde

Tarihi Saat Beyazıtlı Camii\'nde
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Kahramanmaraş'taki Beyazıtlı Camii'nin 97 yıllık saati, her hafta imam tarafından kuruluyor.

Kahramanmaraş'ta tarihi Beyazıtlı Camii'nin duvarında bulunan yaklaşık 97 yıllık kurmalı saat, geçmişten günümüze ulaşan yapısıyla dikkat çekiyor. Cami imamı tarafından her hafta kurulan tarihi saat hala çalışmaya devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki Beyazıtlı Camii, Beyazıtoğulları'ndan Hacı Abdullah Bey tarafından Hicri 1027, Miladi 1618 yılında yaptırıldı. Cami çeşitli dönemlerde onarımlardan geçirilirken, minaresinde 1805 tarihli kitabe bulunuyor. 6 Şubat depremlerinde hasar alan minaresi yeniden yapılarak ibadete açılan caminin içinde duvarda asılı yaklaşık 97 yıllık olan saat dikkat çekiyor. Saatin, Ulu Cami ve Acemli Cami için yaptırılan benzerleriyle birlikte kentin tarihi camilerinde kullanıldığı, ancak diğer iki camideki saatlerin günümüze kadar ulaşmadığı öğrenildi. Beyazıtlı Camii'ndeki saat ise üzerindeki süslemeleri ve yaklaşık 2 metrelik yapısıyla dikkat çekiyor. Her hafta cami imamı tarafından kurmalı sistemle çalışan saat adeta zamana direniyor.

"Tarihi saat kurmalıdır. Her hafta kuruyoruz ve çalışmaya devam ediyor"

Beyazıtlı Camii İmam Hatibi Veli Ceyhan, Beyazıtlı Camii'nin 1618 yılına dayanan tarihi ile köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, "Camimiz ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. 100 yıla dayanan bir tarihi eserimiz vardır. Zamanı doğru bir biçimde göstermeye devam ediyor. Bu tarihi saatimiz şehrimizdeki 3 camiye yapılmış ve şuan sadece Beyazıtlı Camimizde bulunuyor diğer ikisi kaybolmuştur. Zamanı doğru bir şekilde bu saatimiz gösteriyor. Saat 2 metreliktir üzerinde sanat ve nakış işçiliğinin en güzel örnekleri bulunuyor. Camimizdeki tarihi saat kurmalıdır. Her hafta kuruyoruz ve çalışmaya devam ediyor. Bunu yapan usta bulunmadığı gibi tamirini yapabilecek usta da kalmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Saat Beyazıtlı Camii'nde - Son Dakika

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