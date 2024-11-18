Tarihi Sıbyan Mektebi Restorasyonla Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Sıbyan Mektebi Restorasyonla Yeniden Hayat Buldu

Sultan 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Sıbyan Mektebi, restorasyon sonrası köy konağı olarak hizmet veriyor.

18.11.2024 23:51
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Sultan 2. Abdülhamit'in mirası 120 yıldır ayakta

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde Sultan 2. Abdülhamit döneminde 1904 yılında inşa edilen tarihi Sıbyan Mektebi, kapsamlı bir restorasyonun ardından köy konağı olarak yeniden hizmete açıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan ve Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han'ın emriyle 1904 yılında inşa edilen tarihi Sıbyan Mektebi, tarihe tanıklık eden ihtişamıyla hala ayakta duruyor. Savaşlar nedeniyle inşaat çalışmalarına ara verilen yapı, 1928 yılında tamamlanarak eğitim ve öğretim hayatına başladı. Osmanlı mimarisinin sade ama sağlam yapısını yansıtan Sıbyan Mektebi, dönemin eğitim anlayışını günümüze taşıyan önemli bir miras olarak dikkat çekiyor. Açıldığı günden itibaren, çevresindeki yaklaşık 52 köyden yüzlerce öğrenciyi ağırlayan mektep, bölgedeki eğitimin temel taşlarından biri oldu. Bu binanın o dönemlerde birçok kişiye hizmet verdiğini belirten köy halkından Ahmet Naci Gülçiçek, "Ben 1957 yılında burada okula başladım. Bu binanın burada inşa edilmiş olması çok güzel bir duygu. Bir tek Karacaören halkı değil çevredeki herkes burada okudu. O dönem 52 köyün halkı buradan faydalanmış. Bu binanın burada inşa edilmiş olması çok güzel bir duygu. Bir tek Karacaören halkı değil çevredeki herkes burada okudu. O dönem 52 köyün halkı buradan faydalanmış. İlerleyen süreçte öğrenci kalmayınca burası boş kaldı, daha sonra restore edildi. Şimdilerde köyümüzün konağı gibi işlev görüyor" şeklinde konuştu.

"Karacaören halkı değil çevredeki herkes burada okudu"

Herkesin bu binadan faydalandığını belirten Gülçiçek, "Bu bina, Karacaören nahiye olmadan önce 1904 yılında Abdülhamit Han tarafından emir verilip yaptırılmış. Bina yaptırıldıktan sonra 1928 yılında öğretime açılmış. Ben 1957 yılında burada okula başladım. Beşinci sınıfı burada bitirdim. Daha sonra ortaokulu okumak için İmranlı'ya gittim. Bu binanın burada inşa edilmiş olması çok güzel bir duygu. Bir tek Karacaören halkı değil çevredeki herkes burada okudu. O dönem 52 köyün halkı buradan faydalanmış. Tabi zaman ilerledikçe o köyler başka ilçelere bağlanmış bu sayı 28'e düşmüş. Herkes buradan faydalandı. O köylerden gelenler burada eğitim gördü. Daha sonra İstanbul'da köylülerimiz bir dernek kurdu. Dernek buraya onarım yaptı. Daha sonra kültür bakanlığı buraya el uzattı. Sıbyan okulu olarak düzenledi. Bizde buraya köyümüzün tarihi eşyalarını koyduk. Köyümüzün iyi kötü günlerinde burayı faaliyete geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Sıbyan Mektebi Restorasyonla Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika

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