Tarihi Tulumba Eskişehir\'de Sergileniyor

Osmanlı döneminde 1720'li yıllarda itfaiyecilikte kullanıldığı ve mahalle kültürünün en önemli yardımlaşma simgelerinden biri olarak bilinen tarihi emme basma tulumba, Eskişehir'de meraklılarının ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 3 asırlık tarihi eser, Eskişehir'de bir antikacı tarafından Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde sergileniyor. Dönemin mahalle kültürünün en önemli parçalarından birisi olduğu ifade edilen eser, tarihi dokusu ile görenlerin dikkatini topluyor. Tarihi tulumbanın güncel piyasa değerinin 200 bin ila 300 bin Türk Lirası bandında olduğunu belirten işletme yetkilisi, ciddi teklifler aldıklarını ancak eserin kendileri için manevi değerinin çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

"Emme basma yöntemiyle kullanılıyor"

Eser hakkında bilgi paylaşan antikacı Enes Şahin, "Bu eser, 1727 yılında kullanılmaya başlanan, 18. ve 19. yüzyıllarda daha yaygın olan, itfaiyecilik için kullanılan tulumba. Emme basma yöntemiyle kullanılıyor. İki kişinin karşı karşıya kullandığı tulumba, emdiği suyu dışarı hortum sayesinde püskürtüyor" dedi.

"Bunun başka bir örneği şu an İstanbul İtfaiye Müzesi'nde sergileniyor"

İtfaiyelerin yaygın olmadığı dönemlerde yangınların mahalleli tarafından tulumba ile söndürüldüğünü anlatan Şahin, "Yangın çıkan herhangi bir yerde, bir dükkanda mahalleli tulumbayı sırtlarına alıp hep beraber seferber olarak bu yangını söndürürlerdi. Bunun başka bir örneği şu an İstanbul İtfaiye Müzesi'nde sergileniyor. Maddi değerinden ziyade dükkanımızda sergilemek için manevi değeri daha fazla. Türk tarihini anlayan ve önemseyen vatandaşlar tarafından daha göz önünde bulunduruluyor, onların hoşlarına gidiyor. Ziyaretçilerimizin en çok ilgisini çeken eserlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR