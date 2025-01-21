Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Nevşehir'de '14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

21.01.2025 12:47
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Tarım, Orman ve İnsan temalı fotoğraf sergisi açıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi' konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan resim sergisinin açılısını Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Tarım Orman İl Müdürü Özgür Memiş ve davetliler yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile her yıl düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen '14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi', 23 Ocak tarihine kadar Nevşehir' de bulunan bir AVM'de gezilebilecek. 2009 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen 'Tarım, Orman ve İnsan' konulu fotoğraf yansıması, Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde bakanlık faaliyetlerine dikkat çekmek, tarım ve orman alanlarındaki farkındalığı artırmak ve toplumun estetik anlayışına katkıda bulunmak amacıyla organize ediliyor. Bu yıl gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni 14 Kaşım 2024 tarihinde yapıldı, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen toplam 130 fotoğraf, Nevşehir' de düzenlenecek sergide halkın beğenisine sunuldu.

Sergi; bakanlığın çalışma alanlarını sanat aracılığıyla tanıtarak toplumsal farkındalık oluşturmayı, tarım ve orman sektörlerinin önemini vurgulamayı ve sanata ilgi duyan geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Nevşehir, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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