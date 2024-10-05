Tarla Kuşuydu Juliet Yeniden Sahnede

Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Tarla Kuşuydu Juliet" adlı oyun, 5'inci sezonunda 8 Ekim'den itibaren sahnelenmeye başlanacak.

Ephraim Kishon'un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.

Kapalı gişe oynanan oyun, 8-11 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de, 12 Ekim'de ise 15.00 ve 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahnelenecek.

Tiyatro tarihinin efsanevi aşıkları Romeo ve Juliet'in evli ve çocuklu hallerinin mizahi bir dille anlatıldığı oyunda; Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay rol alıyor.