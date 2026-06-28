YKS sonrası gençler Derya Uluğ konserinde buluştu - Son Dakika
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YKS sonrası gençler Derya Uluğ konserinde buluştu

YKS sonrası gençler Derya Uluğ konserinde buluştu
28.06.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
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Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği Derya Uluğ konseri, binlerce vatandaşı Atatürk Gösteri Merkezi'nde buluşturdu. YKS sonrası gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte DJ performansı, dans gösterisi ve evlilik teklifi gibi anlar yaşandı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, gençlere moral vermek amacıyla düzenlenen konserde sanatçıya özel bir tablo hediye etti.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Derya Uluğ konseri, binlerce vatandaşı Atatürk Gösteri Merkezinde bir araya getirdi. Okulların tatile girmesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen konsere özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Yaz akşamına renk katan etkinlik, DJ performansı, dans gösterisi ve Pixpoi gösterisiyle başladı. Derya Uluğ'un sahneye çıkmasıyla coşku zirveye ulaşırken, sanatçının sevilen şarkılarına alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde Tarsus Belediyesi Gastronomi Merkezinde ağırlanan Derya Uluğ, kentin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Sanatçı, gördüğü misafirperverlik dolayısıyla Tarsuslulara teşekkür etti.

Konser sırasında vatandaşlara hitap eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sınav sürecini tamamlayan gençleri tebrik ederek, etkinliğin hem yaz akşamında vatandaşlarla bir araya gelmek hem de gençlere moral vermek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Boltaç, "Hayatın hangi alanında olursanız olun, görevinizi en iyi şekilde yapın. Ne olursanız olun, en iyisi olun. Bizler de Tarsus'ta her yaştan hemşehrimizin kültürle, sanatla ve sosyal yaşamla buluştuğu alanları çoğaltmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Geceye damga vuran anlardan biri de sahnede yapılan evlilik teklifi oldu. Duygusal anların yaşandığı konserin sonunda Başkan Boltaç, Derya Uluğ'dan eşi İpek Boltaç ve Tarsus için bir şarkı seslendirmesini istedi. Programın sonunda sanatçıya çiçek ile Nusret Mayın Gemisinin portresinin yer aldığı özel bir tablo hediye edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat YKS sonrası gençler Derya Uluğ konserinde buluştu - Son Dakika

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