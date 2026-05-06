Taşkent'te Türk Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
06.05.2026 01:04
Yunus Emre Enstitüsü, Taşkent'te Türk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak kültürel bağları güçlendirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Taşkent Türk Kültür Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan YEE Taşkent Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Ahmet Özkan, merkezin açılışının yalnızca fiziki bir mekanın hizmete girmesi olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Özbekistan arasında kültürel bağları daha da kuvvetlendirecek yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti. Türkçe ve kültürün halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurgulayan Özkan, Türkiye ile Özbekistan'ın ortak tarih, dil ve medeniyet mirasına sahip iki kardeş ülke olduğunu belirtti.

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ise, Taşkent'te açılan merkezin iki ülke arasındaki köklü dostluğun somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin son yıllarda kültürel, akademik ve diplomatik alanlarda önemli ivme kazandığını kaydeden Aliy, merkezin bu iş birliğine yeni katkılar sunacağını belirtti. Aliy, "Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin sanat etkinliklerinden dil eğitimine, akademik çalışmalardan kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstererek Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün dünya genelinde 70'ten fazla ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatan Aliy, Orta Asya'nın gönül coğrafyası içinde özel bir yere sahip olduğunu ve Özbekistan'ın bu çerçevede stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Davetliler, kurdele kesimi sonrası merkezi ve Özbek öğrencilerin hazırladığı tezhip eserlerinden oluşan sergiyi gezdi. Açılışta öğrenciler geleneksel Özbek musikisini de sundu.

Açılış programına Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Siraciddinov, Özbek yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:09
22:45
22:31
22:14
21:03
20:58
