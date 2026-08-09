Farklı ülkelerden gelen genç kadınlar "sarımsak güzeli" olmak için yarıştı - Son Dakika
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Farklı ülkelerden gelen genç kadınlar "sarımsak güzeli" olmak için yarıştı

Farklı ülkelerden gelen genç kadınlar "sarımsak güzeli" olmak için yarıştı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde düzenlenen güzellik yarışmasını Kolombiyalı Marian Penagos kazandı. Aliye Uzunatağan ise festivalin kraliçesi ilan edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen güzellik yarışmasında, Kolombiyalı Marian Penagos "sarımsak güzeli" seçildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'nda "sarımsak güzeli" yarışması gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra, Kolombiya, Güney Kore, Rusya, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden festivale katılan genç kadınlar, yarışmada hem yerel kıyafetleri hem de oyunları ile jüriyi etkilemeye çalıştı. Sinema ve seslendirme sanatçısı Aliye Uzunatağan'ın da yer aldığı jüri üyeleri tarafından estetik, mimik ve otantik kıyafetler üzerinden puanlama yapıldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Kolombiyalı Marian Penagos 'sarımsak güzeli' seçildi.

Sarımsaklardan yapılan taç takılan Marian Penagos, birinci olduğu için çok sevindiğini belirterek, "Kendimi ve Kolombiya'yı tanıttığım için bu yarışmada çok mutluyum. Bence bu yarışma farklı kültürden insanların kültürlerini göstermesi için iyi bir fırsat oldu. Sarımsak güzeli seçildiğim için çok mutluyum" dedi.

Aliye Uzunatağan ise, Taşköprü'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Taşköprü Festivali çok güzel geçiyor. Sarımsak Festivali için Taşköprü'ye geldim. Bugün burada müthiş bir heyecan yaşadım. Bu festivali düzenleyen, emek veren herkesi kutluyorum. Taşköprü'yü tarihi dokusu ve doğası ile çok sevdim bu şehri. Yaşımdan dolayı öncelikle beni sarımsak kraliçesi seçtiler. Çok gururlandım. Sarımsak güzeli yarışmasında jüri olarak en güzelini seçmeye çalıştım. Puan verirken ruhunu da dansına katanlara yüksek puan verdim. Çünkü ben de eski bir balerinim ve ona dayanarak ruhunu, yüzünü ve duygularını katanlarını seçmeye çalıştım" diye konuştu.

Yarışmanın ardından Aliye Uzunatağan festivalin kraliçesi ilan edildi. Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan ve Kolombiyalı Marian Penagos'a sarımsak tacını Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan taktı. Güzellik yarışmasının tüm adayları ve yurt dışından gelen kültür elçileri, programın finalinde Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve ilçe protokolü ile birlikte misket oynadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Farklı ülkelerden gelen genç kadınlar 'sarımsak güzeli' olmak için yarıştı - Son Dakika

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