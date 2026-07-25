Taşköprü heyetinden İspanya çıkarması - Son Dakika
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Taşköprü heyetinden İspanya çıkarması

Taşköprü heyetinden İspanya çıkarması
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Taşköprü Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nın da yer aldığı heyet, İspanya'daki Las Pedroeras Uluslararası Sarımsak Fuarı kapsamında Etnografya ve Sarımsak Müzesi'ni ziyaret ederek bölgenin kültürel ve tarımsal mirasını inceledi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın da yer aldığı heyet, Las Pedroeras Uluslararası Sarımsak Fuarı için gittikleri İspanya'da Etnografya ve Sarımsak Müzesi'ni ziyaret ederek bölgenin kültürel ve tarımsal mirasını inceledi.

İspanya'nın Cuenca eyaletinde düzenlenen Las Pedroeras Uluslararası Sarımsak Fuarı'na katılan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın da aralarında olduğu Taşköprü heyeti, bölgenin kültürel ve tarımsal geçmişini yansıtan Etnografya ve Sarımsak Müzesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, sarımsak üretiminin tarihi gelişimi ve bölgenin kültürel mirası yerinde incelendi. Müze ziyaretinde Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Taşköprü Yerel Eylem Grubu temsilcileri, sarımsak üreticileri ve iş insanları da yer aldı. Heyet, müzede sergilenen eserler ve tarihi materyaller aracılığıyla Las Pedroeras'ın sarımsak üretim kültürü, geleneksel tarım yöntemleri ve bölgenin etnografik yapısı hakkında bilgi aldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, fuar süresince gerçekleştirilen ziyaretlerin ve temasların ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan Taşköprü sarımsağının uluslararası bilinirliğini artırma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Taşköprü heyetinden İspanya çıkarması - Son Dakika

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