Üye Girişi
Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi

12.02.2022 17:48

Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi Bitlis: in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen 'Kayak Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi

BİTLİS - Bitlis: in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen 'Kayak Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kayak Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi göstererek unutulmaz anlar yaşadı. El Aman Kayak Merkezi'nde yerel sanatçıların sahne aldığı festivale katılanlar doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek halaylar çekti. Festivalde çocuk şenlikleri, sportif faaliyetler ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan dağıtılan sucuk ekmek, çay, çorba gibi ikramlar ile keyifli bir gün geçirirken festivale il dışından da katılanlar oldu. Düzenlediği kayak festivaline vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani; "2 yıl süren bir pandemi sürecimiz vardı. İnsanlarımız uzun zamandır bir araya gelememişlerdi. Bu özel sosyal faaliyetler kısıtlanmıştı. Artık normal hayata dönüş ile beraber kış aylarımızı daha etkin hale getirmeyi planladık. Şubat ayında farklı projeler ile başladık. Bugün burada da güzel bir kayak festivali yapıyoruz. Kayak tesisimiz yoğun talepten dolayı yeterli gelmiyor. Bizim en büyük kayak merkezlerimizden olan Tatvan kayak merkezi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse ikinci kayak festivalimizi Tatvan kayak merkezinde daha büyük bir alanda yapmayı düşünüyoruz. Ulusal ve Uluslararası bir planda hedeflemeyi düşünüyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bu projenin gençlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak; "Gençlerin pandemiden dolayı birikmiş enerjilerini atmalarına sebep olan projenin ortamdaki güzelliği ve katkıyı görünce daha iyi oluyoruz. Bu gençlerin bir arada toplanmasındaki bu güzel günde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Festivalde Tatvan dışından gelen insanların da olduğunu belirten Mustafa Demirtaş isimli vatandaş ise; "Tatvan Belediyesinin organize ettiği kayak festivalindeyiz. El Aman hanındayız. Tatvan halkı pandemiden dolayı çok fazla eve tıkıldıkları için biraz sıkıldılar. Bundan dolayı onlar için biraz daha iyi oldu. En azından kafalarını dağıtıp, stres atmış oldular. Tatvan Belediyesi onlara güzel bir imkan sundu. İnsanlar halay çekiyor, güreş yapıyorlar. Burada sadece Tatvan halkı yok il ve ilçelerden gelen insanlar da var. Tatvan Belediyesine sunduğu bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenci olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı Oruç Askerov ise; "Festival çok eğlenceli geçiyor. Tatvan Belediyesine teşekkür ederim. Azerbaycan'da kar yok ama burası daha güzel" şeklinde konuştu.

Devamlı bu tür etkinliklerin olmasını isteyen Aysima Şen ; "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve devamlı böyle eğlenceler yaptırmasını bekliyoruz. Burada kaydık çok eğlendik. Yiyecek dağıtılacak" diye konuştu.

Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi
Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi
Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi

YORUMLAR
500

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Bitlis, Kayak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:58:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da görkemli kayak festivali düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement