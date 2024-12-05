Tavşanlı Höyük'te 3 Bin 200 Yıllık Eserler Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tavşanlı Höyük'te 3 Bin 200 Yıllık Eserler Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kazılarda, delici aletler, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi 3 bin 200 yıllık eserler gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular, bölgenin tarihine dair yeni bilgiler sunuyor.

05.12.2024 23:18  Güncelleme: 23:19
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Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık tarihe ışık tutan eserler bulundu

Delici alet, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserler gün yüzüne çıkarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılar, 3 bin 200 yıllık geçmişe dair önemli keşifler ortaya çıkardı.

Tavşanlı Belediyesi ve bir porselen firmasının destekleriyle sürdürülen kazılarda, arkeologlar tarafından delici alet, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Eserlerin, yangına maruz kalmaları sayesinde oldukça iyi korunmuş olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu buluntuların bölgenin tarihine dair yeni ipuçları sunduğunu ve geçmiş medeniyetlerin yaşamına ışık tuttuğunu ifade etti.

Tavşanlı Höyük, yapılan bu kazılarla Anadolu'nun en dikkat çekici arkeolojik kazı alanlarından biri haline geliyor. Uzmanlar, bölgedeki çalışmaların hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tavşanlı Höyük'te 3 Bin 200 Yıllık Eserler Bulundu - Son Dakika

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