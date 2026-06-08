TBMM heyeti Düzce\'de Konuralp Antik Kenti\'ni inceledi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve TBMM APA Komisyonu Başkanı Abdülkadir Emin Önen, Düzce'de Konuralp Antik Kenti'ni ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar alan müzenin yerine yeni bir müze yapılacağını belirterek, kente kazı çalışmaları için 350 milyon lira, müze yatırımı için ise 750 milyon lira ödenek gönderildiğini açıkladı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 65. Hükümet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile TBMM APA Komisyonu Başkanı Abdülkadir Emin Önen Düzce'ye geldi. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda heyete, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti. Konuralp Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan heyete bölgenin tarihi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi. Konuralp Antik Tiyatrosu'nun yalnızca Düzce'nin değil, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, bölgede 2019 yılından bu yana aralıksız kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Antik tiyatronun geçmişinin M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzandığını ifade eden Özlü, yapılan kazılarda önemli keşiflere ulaşıldığını söyledi. Yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahip tiyatronun dönemin önemli yerleşim merkezlerinden birine ait olduğuna dikkat çeken Özlü, "Arkeologların değerlendirmelerine göre 10 bin kişilik bir tiyatroya sahip kentlerin nüfusu yaklaşık 100 bindir. O tarihlerde İstanbul'un nüfusu 400 bin. İstanbul'un nüfusunun dörtte biri kadar nüfusa sahip bir şehirden bahsediyoruz" dedi.

Kazı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Özlü, tiyatronun restorasyon sürecine hazırlandığını kaydederek, "Restorasyonda üç aşamalı bir programımız var. Relöve ve restütasyon projelerini yaptırdık, Anıtlar Kurulu'na gönderdik, onaylandı. Restorasyon projesi de hazır, restore edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Konuralp Antik Kenti ve yeni müze ihtiyacını arz ettiğini de ifade eden Başkan Özlü, 23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar alan müzenin yerine yeni bir müze yapılacağını belirterek, kazı çalışmaları için 350 milyon lira, müze yatırımı için ise 750 milyon lira ödenek gönderildiğini açıkladı.

Programda heyete antik tiyatro hakkında bilgiler veren Arkeolog Caner Mutlu ise, Geç Helenistik Dönem ile Erken Roma İmparatorluk Dönemi özelliklerini taşıyan tiyatronun mimari özellikleriyle dikkat çektiğini belirtti. Yapının 100 metre uzunluğunda, 74 metre genişliğinde ve yaklaşık 6 dönümlük bir alan üzerine kurulu olduğunu ifade eden Mutlu, Konuralp Antik Kenti'nin geçmişte agora, hamamlar, anıtsal çeşmeler, su kemerleri, sütunlu caddeler ve ticaret alanlarıyla büyük bir yerleşim merkezi olduğunu kaydederek, "Batı Karadeniz'in en iyi korunan antik yapılarından birindeyiz. Aynı zamanda İstanbul'a en yakın antik tiyatro olma özelliğini taşıyan bu yapı, Helenistik ve Roma kültürlerinin izlerini bir arada taşıyan Türkiye'deki nadir örneklerden biridir" dedi.

Ziyaret sonunda heyet, Konuralp Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının bölgenin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE