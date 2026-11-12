TCG Savarona'da Atatürk'ün 56 gününe ait eşyalar sergileniyor - Son Dakika
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TCG Savarona'da Atatürk'ün 56 gününe ait eşyalar sergileniyor

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Atatürk'ün 56 gün geçirdiği TCG Savarona'da, bakım ve onarım sonrası kişisel eşyaları sergileniyor. Gemide takım elbisesi, bastonu ve bavulu ile kamarasındaki yatak, bornoz ve terlikler; kütüphanede Afet İnan'a mektup yazdığı an canlandırılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son döneminde 56 gün geçirdiği TCG Savarona'da, Atatürk'e ait kişisel eşyalar ve geminin tarihi mirasını yansıtan eserler sergileniyor.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında kullandığı TCG Savarona, kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Gemide oluşturulan sergi alanlarında Atatürk'ün takım elbisesi, şapkaları, ayakkabıları, bastonu ve kitaplarını taşıdığı bavulun yanı sıra kullandığı yazı takımı, sigara kutuları ve kişisel eşyaları yer alıyor.

Atatürk'ün kamarasında yatağı, bornozu ve terlikleri sergilenirken, Atatürk Kütüphanesi'nde ise manevi kızı Afet İnan'a mektup yazdığı an hiperreal bir mankenle canlandırılıyor. Gemide ayrıca 1931 yılından kalma orijinal çan, tarihi fotoğraflar ve Savarona'ya ait çeşitli hatıra eserleri bulunuyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatAfet İnanSavaronaGüncelYaşamSon Dakika

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