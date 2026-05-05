Tekirdağ\'da Bilim Kurgu Festivali Başladı

Uluslararası Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Tekirdağ ayağı başladı.

"Dijital Rönesans" temasıyla bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren festival, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Rüya Film Topluluğunun işbirliğinde, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Koluaçık, film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, festival kapsamında Tekirdağ'ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Köln ile uluslararası gösterim ağına dahil edildiğini söyledi.

Festivalin, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edildiğini belirten Koluaçık, festival kapsamında 13 filmin gösterimde olacağını ifade etti.

Öğrencilerin birbirinden değerli yapıtları izleme fırsatı bulacağını aktaran Koluaçık, "Filmlerden 5'i kısa film, 3'ü yapay zeka kısa film ve 5'i uzun metrajlı. Festival, 5-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek." dedi.

Festivalin kentte gerçekleştirilen ilk uluslararası film festivali olma özelliği taşıdığını aktaran Koluaçık, organizasyonu ileriki yıllarda daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra öğrenciler filmleri izledi.

Kentteki film gösterimleri yarın sona erecek.