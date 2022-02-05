Tekirdağ'da "Nefes Dansları" nefes kesti - Son Dakika

Tekirdağ'da "Nefes Dansları" nefes kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 50 kişilik dans toplulukları tarafından düzenlenen 'Nefes' isimli gösterisi nefes kesti.

Süleymanpaşa Belediyesi, spor ve sanatla ilgilenmek isteyen gençlere sunduğu çok sayıda fırsatla dikkatleri üzerinde toplarken, Belediye Konservatuvarı bünyesinde oluşturulan Paşa Halk Dansları Topluluğu da Nefes isimli gösterisiyle nefesleri kesiyor. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Paşa Halk Dansları Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Tekirdağlılar için özel gösteriler sahneledi. Tamamı Süleymanpaşa'da yaşayan gençler ve eğitmenlerden oluşan topluluk, 48 dansçı ve 2 eğitmen olmak üzere 50 kişiden oluşan dev kadrosuyla seyrine doyum olmaz bir gösteri gerçekleştirdi. 'Nefes' isimli gösteride sırasıyla sahneye çıkan dans ve gösteri grupları dans, oyun ve çeşitli gösterileriler ile hünerlerini sergiledi. Gösteriler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gösterileri izledikten sonra dans topluluklarını ayakta alkışlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşalı gençlere imkan verildiğinde büyük başarılara imza atacklarının altını çizerek, "Bu gösteriler bizlere Süleymanpaşa'nın gençlerinin, kendilerine fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini açık bir şekilde göstermiştir. Bir yıla yakın bir süredir çok ciddi bir emeğin verildiğine bizzat şahit olduğum Nefes isimli bu dans gösterisinin ortaya çıkmasında, bu gençlerin yetişmesinde büyük emekleri olan eğitmenlerimize ve Paşa Halk Dansları Topluluğu projesinin hayata geçmesi için çok çalışan Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar'a teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde Trakya'da, daha sonra Türkiye'de, sonra yakın komşu ülkelerimizde ve nihayetinde bütün dünyada Süleymanpaşa'mızın adını gururla duyuracaklarına gönülden inandığım gençlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle kıyafet konusunda da çok ciddi emekler verildi. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için gereken imkanları Süleymanpaşa Belediyesi olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yüksel gösteri grubuna tatil sözünü de verdi.