Tekirdağ’ın kültür hazinesi ortaya çıktı: 24 bin 335 eser - Son Dakika
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Tekirdağ’ın kültür hazinesi ortaya çıktı: 24 bin 335 eser

Tekirdağ’ın kültür hazinesi ortaya çıktı: 24 bin 335 eser
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı Kültürel Miras İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanan "Tekirdağ İli, Kültürel Miras İstatistikleri" basın bülteninde, kentteki müze, eser ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin veriler açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Kültürel Miras İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanan "Tekirdağ İli, Kültürel Miras İstatistikleri" basın bülteninde, kentteki müze, eser ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin veriler açıklandı.

Türkiye genelinde müze sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 664 oldu. Tekirdağ'da özel müze bulunmazken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze bulunuyor. Tekirdağ, 2 müze sayısı ile 65. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde müze sayısı en fazla olan il 97 müze ile İstanbul olurken, en düşük illerde 1'er müze bulunuyor.

Müze ve ören yerlerini 23 bin 362 kişi ziyaret etti

Türkiye'de müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2025 yılında yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639 oldu. Tekirdağ ilinde ücret ödenmeyen müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 23 bin 362 olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ'daki müzelerde 24 bin 335 eser bulunuyor

Tekirdağ il sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müzede 24 bin 335 eser bulunuyor. Bu eserlerin 5 bin 28'i arkeolojik materyal, 2 bin 6'sı etnografik materyal ve 17 bin 301'i sikkeden oluşuyor.

Bin 11 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor

Tekirdağ ilinde müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bin 11 oldu. Bunların 9'u anıt ve abide, 35'i idari, 179'u kültürel, 3'ü şehitlik, 22'si askeri, 59'u endüstriyel ve ticari, 71'i dini, 73'ü mezarlık, 526'sı sivil mimarlık örneği ve 34'ü kalıntılardan oluştu.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür Sanat, Tekirdağ, Kültür, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ’ın kültür hazinesi ortaya çıktı: 24 bin 335 eser - Son Dakika

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