'Telden Heykel Yapabilirsiniz' dedi, çocuklara ilham verdi - Son Dakika

İZMİR'de, özel bir sanat okulunda drama ve bale eğitimi alan öğrenciler, dekor tasarımcısı ve sanat yönetmeni Özden Halistoprak'ın sosyal medyadan yayınladığı videolardan ilham alarak yaptıkları heykellerle sergi açtı. Çocukları farklı bir sanat disiplini ile tanıştırmak ve bakış açılarını zenginleştirmek için düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.

Dekor tasarımcısı ve sanat yönetmeni Özden Halistoprak, Youtube'da 'Sanalt Muhabbet' adıyla kanal açtı. Her hafta farklı içerikler sunan Halistoprak'ın 'Telden Heykel Yapabilirsiniz' başlığıyla sunduğu görüntüler, özel bir okulda drama ve bale dersi alan öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Çocukların kendilerini sanatla ifade edebilmeleri için her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten sanat okulunun kurucularından Ahmet Akdeniz , bu yıl telden heykel yapmaya karar verdiklerini söyledi. Özden Halistoprak'ın yayınladığı 'Telden Heykel Yapabilirsiniz' adlı içeriği gördükten sonra buna karar verdiklerini ifade eden Akdeniz, "Bu yıl 'Sanalt Muhabbet' adlı videoyu izledikten sonra kanalın yürütücüsü, sanat yönetmeni Özden Halistoprak'la iletişime geçtik ve birlikte bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Kültür-sanat üretimi, internet kaynaklarının etkin kullanılmasıyla yaygınlaşma ve zenginleşme zemini buldu. Çalışmalar ortaya çıktıktan sonra, çocukların ve ailelerin yüzündeki mutluluk, tüm emeklerimize değdi" dedi.

Öğrencilerin internette yayınlanan görüntülerden izleyerek yaptığı telden heykellerle açılan sergi büyük ilgi gördü.