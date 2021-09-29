Tenor Bülent Bezdüz, sanatçı çocuklarıyla Mersin'de sahneye çıktı - Son Dakika

TENOR Bülent Bezdüz, keman sanatçısı kızı Sesim Bezdüz ve piyano sanatçısı oğlu Doğaç Bezdüz ile Mersin'de sahne aldı.

İtalyan Tenor Luciano Pavarotti'nin tahtına aday, dünyanın en iyi Belcanto tenorları arasında ilk onda gösterilen tenor Bülent Bezdüz, 19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Aşıklar Parkı'nda konser verdi. Bezdüz, keman sanatçısı Almanya'da yaşayan kızı Sesim Bezdüz, Bulgaristan'da yaşayan piyano sanatçısı oğlu Doğaç Bezdüz, İtalyan bandoneon sanatçısı Davide Vendramin, kontrabasçı Teymur Bayramoğlu ile birlikte aynı sahnede yer aldı.