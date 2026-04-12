Gördes Tepeköy\'de asırlık hayır geleneği binleri buluşturdu

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Tepeköy'de yüzyıllardır sürdürülen geleneksel köy hayrı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tepeköy Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlik, bölgenin hafız ve mevlithanlarının okuduğu Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerle başladı. Duaların ardından köy halkı tarafından hazırlanan geleneksel ikramlar misafirlere sunuldu.

Tütüncülük ve havacılıkla geçimini sağlayan Tepeköy sakinleri, katılımcılara çorba, keşkek, tas kebabı, mantı ve kadayıf tatlısı ikram etti. İzmir, Manisa, Balıkesir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın katıldığı hayırda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Tepeköy Muhtarı Yüksel Gökkaya, günler öncesinden hazırlık yaptıklarını belirterek, "Uzaktan yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, AK Parti İlçe Başkanı Veli Dündar, CHP İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, Şoförler Odası Başkanı Mustafa Karaaslan, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. - MANİSA