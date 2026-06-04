Tercan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı - Son Dakika
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Tercan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı

Tercan\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı
04.06.2026 19:48  Güncelleme: 19:49
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen el emeği sergisi, geleneksel sanat eserleriyle ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide nakış, rölyef, yağlı boya tablolar ve daha birçok eser yer alıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen el emeği göz nuru eserler sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Tercan Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan serginin açılışına, Tercan Kaymakamlığına vekaleten görev yapan Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kıranlıoğlu ve Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş katıldı.

Sergide, halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan Türk işlemeleri, nakış örnekleri, tel kırma sanatı eserleri, rölyef çalışmaları, yağlı boya tablolar, su kabağı abajurlar, doğal taş panolar, epoksi çalışmaları, kabartma alçı ve akrilik boya uygulamaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Kaymakam Battal, halk eğitim merkezlerinin toplumun her kesimine hitap eden önemli kurumlar olduğunu belirterek, kursiyerlerin hazırladığı eserlerin geleneksel sanatların yaşatılmasına ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş ise kursiyerlerin aylar süren çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu eserleri vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

3 gün boyunca açık kalacak sergide yer alan eserlerin, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması ve el sanatlarına olan ilgiyi artırması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tercan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı - Son Dakika

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