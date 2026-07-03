Tercan\'da tarihi kervansarayda vatandaşlara aşure ikram edildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla tarihi Mamahatun Külliyesi'ndeki kervansarayda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Tercan Kaymakamlığı ile Tercan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programda, birlik ve beraberliğin simgesi olarak hazırlanan aşure yaklaşık bin kişiye ikram edildi.

Geleneklere uygun olarak hazırlanan aşurede fasulye, nohut, buğday, fındık, incir, kayısı, badem, kuru üzüm, kuş üzümü, kuru dut ve nişasta başta olmak üzere yaklaşık 30 çeşit malzeme kullanıldı.

Tarihi Mamahatun Külliyesi'ndeki kervansarayda gerçekleştirilen programa, Neslihan Kısa Duman ile Mehmet Yılmaz katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaymakam Duman ve Belediye Başkanı Yılmaz, yaptıkları açıklamada, paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşurenin tüm vatandaşlara bolluk ve bereket getirmesini temenni ettiklerini belirtti.

Cuma namazının ardından gerçekleştirilen aşure ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli de ilçe merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde aşure ulaştırdı. - ERZİNCAN