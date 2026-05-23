Şifahanede asırlar sonra yeniden ritim yükseldi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda gerçekleştirdikleri ritim etkinliğiyle müzikle şifa geleneğini yaşattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Tıpta Ritim Şifahane'de Ritim: Divriği'de Müzikle Şifanın İzinde" programı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda gerçekleştirildi.Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen etkinlikte, tıp fakültesi öğrencileri ritim performansları sergiledi. Tarihi şifahanede gerçekleştirilen programda öğrenciler, müzikle şifa geleneğini ritim gösterileriyle yeniden canlandırdı. Programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengül, Divriği Kaymakamı İlyas Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Cem İnan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meral Uslu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengül, öğrencilerin yalnızca akademik değil sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da gelişim göstermelerinin önemli olduğunu ifade etti. Şengül, tarihi ve kültürel mirasın öğrencilerle buluşturulmasının önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Programın danışmanlığını yürüten Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Deniz Şahin İnan ise etkinliğin deneyimsel eğitim anlayışıyla hazırlandığını ifade etti. Etkinlik kapsamında katılımcılara Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gezdirilerek tarihi yapı hakkında bilgi verildi. Program, ritim performanslarının ardından sona erdi. - SİVAS