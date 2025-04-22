Tıp Öğrencisi Futbolcu: Muhammed Said Doğru

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi ve kentteki amatör lig takımlarından Yeşilova spor'un forvet oyuncusu 18 yaşındaki Muhammed Said Doğru, hem eğitimini tamamlama hem de profesyonel futbolcu olma hedefiyle okul sıralarında ve yeşil sahalardaki çalışmasını birlikte yürütüyor.

Futbola lisede 15 yaşındayken Adana Demirspor'un altyapı kulübünde başlayan Doğru, 17 yaşına kadar burada oynadı. Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla spora ara veren Doğru, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Üniversite öğrenimiyle amatör futbol hayatına da geri dönen Doğru, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeşilovaspor'da forma giymeye başladı. Bu sezon hücum oyuncusu olarak çıktığı 12 maçta, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

Tıp alanındaki zorlu eğitimine rağmen okul ve spor hayatını bir arada ilerleten Doğru, hem doktorluk hem de profesyonel futbolculuk yapmayı hedefliyor.

Üniversite 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Muhammed Said Doğru, AA muhabirine, çocuk yaşlardan bu yana futbola ilgisinin bulunduğunu ancak Kocaeli'ye geldiğinde eğitim hayatını öncelediğini anlattı.

Doğru, katıldığı yurtlar arası voleybol turnuvasında tanıştığı kişi sayesinde futbola yeniden döndüğünü aktaran Doğru, "Burada tanıştığım bir ağabeye futbol oynadığımı söyledim. Bana, 'Burada bir kulüpte oynamak ister misin?' diye sordu. Ben de 'Tabii ki ağabey, zaten daha önce oynuyordum. Futbol, hayallerim arasında vardı.' dedim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra amatör lig camiasından antrenör ve yöneticilerle tanıştığını aktaran Doğru, denemelerde beğenilince Yeşilovaspor'da forma giymeye başladığını kaydetti.

"Futbolu severek, eğlenerek oynuyorum"

Doğru, futbolla öğrenim hayatını birlikte sürdürmeye tıp fakültesini kazanmadan önce karar verdiğini dile getirerek, "Şu an amatör oynuyorum ancak profesyonelliğe geçmek istiyorum. Bu beni çok zorlayacak ama elimden geleni yapacağım. Futbolu çok seven biriyim, severek, eğlenerek oynuyorum." dedi.

Hem dersleri hem de futbolu bir arada yürütmenin zorluğuna dikkati çeken Doğru, "Sağlam bir eğitim temelim olduğu için şu an çok zorlanmıyorum. Arkadaşlarım yardımcı oluyor. Allah'a şükür antrenörlerim de bu konuda anlayışlı davranıyor." diye konuştu.

Doğru, futbol dışında lise ve üniversitede masa tenisi, voleybol ve satranç branşlarında da dereceler elde ettiğini sözlerine ekledi.