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Tiyatro oyununun 57 gün süren perde arkası - Son Dakika

Tiyatro oyununun 57 gün süren perde arkası

25.11.2021 11:00
Tiyatro oyununun 57 gün süren perde arkası

Adana Devlet Tiyatrosunca sanatseverlerin beğenisine sunulan 2 perdelik Definename isimli müzikal komedi oyunu, 50'ye yakın oyuncu ve yardımcı eleman kadrosunun 57 gün süren hazırlığı sonrası "perde" dedi.

Adana Devlet Tiyatrosunca sanatseverlerin beğenisine sunulan 2 perdelik Definename isimli müzikal komedi oyunu, 50'ye yakın oyuncu ve yardımcı eleman kadrosunun 57 gün süren hazırlığı sonrası "perde" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun sahnelenmeden önceki hazırlık sürecinde, oyuncular, dekorcular, müzisyenler, ışıkçı ve diğer tiyatro personeli, günde en az 2 kez kostümlü ve kostümsüz prova yaptı.

Seyirciden tam not alabilmek için 57 gün boyunca yoğun mesai harcayan dekorcular, oyunun geçtiği dönemi ve o dönemdeki mahalleyi canlandırmak için günlerce uğraş verdi. Müzisyenler de oyunun müziklerini besteleyip sahne için hazırladı.

Günde 2-3 kez prova yapan oyuncular, Definename'nin anlatıldığı dönemin kıyafet ve figürlerini yansıtabilmek için çaba sarf etti.

Oyunun yönetmeni Ali Volkan Çetinkaya, AA muhabirine, her tiyatro oyununun ciddi bir hazırlanma evresinin ardından seyirciyle buluşabildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun arka tarafında ciddi bir hazırlık süreci yaşandığını dile getiren Çetinkaya, "Seyirci 2 saatlik bir oyun görüyor ancak biz bu oyun için 57 gün prova yaptık. Oyun provası ayrı, dans provası ayrı, müzik provası ayrı. Günde 2-3 kez prova yaptığımız zamanlar oldu. Oyunun müziği ayrı bestelendi, danslarını Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer bizzat gelerek ayarladı. Tiyatro, çok zorlu bir süreçtir." diye konuştu.

İki saatlik oyun için günlerce yapılan hazırlığın kendilerini yorduğunu ancak sahnelendikten sonra büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran Çetinkaya, "Biz bu oyun için sıcak, soğuk demeden canla başla hazırlanırız. Bu bizim işimiz ve sevdiğimiz için yapıyoruz. Sevmeden yapılabilecek bir iş değil bu. Sevmeden başka işler yapıp kaytarabilirsiniz ama bizim işte kaytaramazsınız. Çünkü o işin sonunda seyirciyle karşı karşıyasınızdır ve ya beğenirler ya da beğenmezler. Bu nedenle her gün üstüne kata kata belli bir seviyeye getirdikten sonra seyirciyle buluşuruz. Bu oyun için de aynı süreci yaşadık. Umarım beğenirler." ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Nazlı Köymen de oyun için zorlu bir hazırlanma süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Ben hem oynuyorum hem de yönetmenimize asistanlık yapıyorum. Çok zorlu bir süreç yaşadık. Salgın zamanı bizim için çok zordu ama sahneyi özlemişiz. Hem çok yoğun hem de eğlenceli bir prova süreci yaşadık ve oyunumuzu seyircimizle buluşturuyoruz." dedi.

Oyuncu Osman Çiçek ise Definename adlı oyunda bir kahveciyi oynadığını ve çok eğlendiğini belirterek, 2 aylık bir sürecin ardından keyifli bir oyun ile seyircinin karşısına çıktıklarını kaydetti.

Tiyatro, oyunlar, Müzikal, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro oyununun 57 gün süren perde arkası - Son Dakika


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