TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Urla\'da Sergi Açtı

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Urla'da bir sergi açtı.
Urla Belediyesi ARYOM Kültür Merkezi'nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide 33 sanatçının değişik kategorilerdeki eserleri sergilenecek.
"Sanatta Girişimcilik Projesi" kapsamında organize edilen serginin açılışında konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcileri Urla'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de kadın elinin değdiği daha güzel eserlerle İzmir'i ve Urla'yı güzel noktalara taşırız diye ümit ediyorum." dedi.
TOBB İzmir Kadın Kurulu Girişimciler İcra Kurulu Üyesi ve Sanatta Girişimcilik Proje Koordinatörü Işıl Nişli de kurul olarak sanatçı ile girişimci arasında benzerlikler olduğuna inandıklarını söyledi.
Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı fon desteği ile hayata geçirildiğini vurgulayan Nişli, "Projemizin ana amaçlarını kısaca Danışma Kurulumuzda bulunan duayenlerimiz aracılığıyla sanatçıların teknolojik gelişmelerden, dijitalleşmeden haberdar olmaları, sanatlarını ve ürünlerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımalarına yardım etmek ve networklerini genişletmek, usta-çırak ilişkilerini geliştirmek, sanatlarını daha ileri boyuta taşımalarına ve daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamak olarak sıralayabiliriz." dedi.
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