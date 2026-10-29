Tokat Emniyet Müdürlüğü 103. yıl için yapay zekâ destekli video hazırladı - Son Dakika
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Tokat Emniyet Müdürlüğü 103. yıl için yapay zekâ destekli video hazırladı

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Tokat Emniyet Müdürlüğü 103. yıl için yapay zekâ destekli video hazırladı
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Tokat Emniyet Müdürlüğü 103. yıl için yapay zekâ destekli video hazırladı
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için yapay zekâ destekli video hazırladı. 1923'ten 2026'ya uzanan zaman yolculuğunda kentin simge mekânlarında dönem üniformalı polisler canlandırıldı, video bayrağın öpülerek alna konmasıyla sona erdi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yapay zeka destekli video hazırladı. Kentin tarihi mekanlarında farklı dönemlerin polis üniformalarının canlandırıldığı video, Türk bayrağının öpülerek alna konulduğu sahnelerle tamamlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan videoda, 1923 yılından başlayarak 1938, 1964, 1981 ve 2026 yıllarına uzanan bir zaman yolculuğu işlendi. Taşhan, Tokat Kalesi, Hıdırlık Köprüsü ve Gökmedrese gibi kentin simge mekanlarının yer aldığı görüntülerde, farklı dönemlere ait üniformalarıyla polis memurları canlandırıldı. Her dönemi anlatan sahnede polislerin ellerinde sandık taşıdığı görüldü. Geçmişten günümüze taşınan sandık üzerinden dönemler arasında bağ kurulan videonun finalinde, Emniyet Teşkilatının farklı birimlerini temsil eden üniformalı polislere yer verildi. Video, kent merkezindeki Gıj Gıj Tepesinde sandıktan çıkarılan Türk bayrağının polisler tarafından öpülerek alınlarına konulduğu sahnelerle sona erdi.

Kaynak: İHA
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