Tokat'ın Fethinin 950. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat'ın Fethinin 950. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Tokat'ın fethinin 950. yıl dönümü, Niksar'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Mehteran gösterileri ve tarihi yürüyüşlerle kutlamalar renklendirildi.

26.03.2025 19:16
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Tokat'ta fetih coşkusu

TOKAT - Tokat'ın fethinin 950. yıl dönümü, Niksar'da düzenlenen coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Tokat'ın fethinin 950. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Niksar'da yapılan törene, Tokat Valisi Abdullah Köklü,Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, ilçe merkezinde gerçekleştirilen mehteran gösterisiyle başladı. Ardından mehteran takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, tarihi Niksar Ulu Camii'ye kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca katılımcılar, fetih ruhunu yansıtan marşlarla etkinliğe renk kattı.

Program, Niksar Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesi'nde düzenlenen Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesi Puşidesi açılış töreni ile devam etti. Etkinlikte, bölgenin tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarılarak, geçmişin mirasına sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Tokat'ın fethi anısına gerçekleştirilen etkinlik vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, katılımcılar coşkulu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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