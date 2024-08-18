Tokat Şehir Müzesi'ni 5 Yılda 1 Milyon 165 Bin Kişi Gezdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat Şehir Müzesi'ni 5 Yılda 1 Milyon 165 Bin Kişi Gezdi

Tokat Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Tokat Şehir Müzesi'ni, kuruluşundan günümüze kadar geçen 5 yıllık süreçte yerli ve yabancı 1 milyon 165 bin kişi gezdi. Müze, kentin kültürel tarihini yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulmuş olup, Türkiye'nin en kapsamlı şehir müzelerinden biri olarak biliniyor. Müzede, el sanatları, bal mumu heykelleri, fotoğraf ve resim koleksiyonu ile günlük hayatta kullanılan eşyalar sergilenmektedir.

18.08.2024 09:46
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Tokat Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Tokat Şehir Müzesi'ni, kuruluşundan günümüze kadar geçen 5 yıllık süreçte yerli ve yabancı 1 milyon 165 bin kişi gezdi.

Kentin kültürel tarihini yeni nesillere tanıtmak amacıyla 2019 yılında kurulan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi, envanterinde bulunan 10 binin üzerindeki eser zenginliği ile Türkiye'nin en kapsamlı şehir müzelerinden birisi oldu.

Tarihi Sulusokak'ta, ziyaretçilerini ağırlayan müzede, unutulmaya yüz tutmuş ya da artık icra edilmeyen el sanatları ve bu sanatlarda kullanılan alet ve edevatların yanı sıra el sanatları ustalarının bal mumu heykelleri de sergileniyor. Şehre dair fotoğraf ve resim koleksiyonu ile yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan birçok eşya da müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nin sanat tarihçilerinden Mesut Güneş, açılışının yapıldığı ilk günden itibaren, müzenin yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip olduğunu söyledi.

Günlük ortalama ziyaretçi sayısının 650 olduğunu dile getiren Güneş, "2019 yılından itibaren müzeyi ziyaret eden kişi sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Müzemiz açıldığı ilk günden itibaren hem hemşerilerimizin hem yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu." dedi.

Müzenin girişinde ziyaretçileri bir sanat galerisinin karşıladığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Burada toplam 14 tane 18. yüzyıl Osmanlı çarşısında bulunan esnaf dükkanlarımız var. Hepsini canlandırdık, bir tane de geleneksel Tokat bağ evi mutfağı var. Buraya gelen insanlar 18. yüzyıldaki Osmanlı çarşının birebir aynısını yaşayıp gezebiliyorlar. Bildiğiniz gibi müzeler şehirlerin hafızalarıdır. Burada da ecdadın 18. yüzyılda çarşısı nasılmış? İşte ne gibi ürünler üretiyorlarmış? Hangi alanlarda çalışıyorlarmış? Bunların hepsini birer birer gözlemleme şansına sahip oluyor ziyaretçilerimiz. 10 binin üzerinde eserimiz var. Hatta belediye müzeleri arasında eser bakımından bir numarayız. Toplam 3 bin metrekare alanda 1200 metrekaresi kapalı olmak üzere 3 katlı bir müze karşılıyor gelen ziyaretçilerimizi."

Müzeyi şehir dışından gelerek ziyaret eden vatandaşlardan Dr. Serdar Can Kaşısarı da " Adana'dan geliyorum Tokat'a, eşim Tokatlı. Gezmek için geldik, Tokat'ta da şehir müzesini gezmek istedik. Yani buraya geldiğimizde özellikle Tokat'taki şehir hayatına dair eserlerin olduğunu gördük ve hoşumuza gitti. O dönem insanının kıyafeti, işi, hangi aletleri kullandığını, nasıl yaşadığını gösteren eserler vardı. Güzel bir müze, gelip görülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Tokat şehir müzesi pazartesi günü hariç, hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ila 19.00 aralığında ziyaretçi kabul ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat Şehir Müzesi'ni 5 Yılda 1 Milyon 165 Bin Kişi Gezdi - Son Dakika
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