Tokat'ta 2000'li yılların başına kadar ücretsiz umumi tuvalet olarak kullanılan ve müzeye dönüştürülen Sık Dişini Helası, ziyaretçilere geçmişte temiz suyun nasıl kullanıldığını ve atık suyun nasıl tahliye edildiğini anlatıyor.

Tokat Sulusokak'ta bulunan 15'inci yüzyıla tarihlenen Sık Dişini Helası, geçmişte suyun nasıl kullanıldığını ve temizlik alışkanlıklarını merak eden ziyaretçileri ağırlıyor. Umumi tuvalet olarak müstakil biçimde inşa edilen tarihi yapı, 2000'li yılların başına kadar Tokat Belediyesi tarafından ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuldu.

Taş duvarları, tuğla kemerleri ve kubbesiyle dikkat çeken yapıda ziyaretçiler, tarihi tuvalet bölümlerini dolaşırken geçmişte temiz suyun nasıl kullanıldığı ve atık suyun nasıl tahliye edildiği hakkında bilgi ediniyor. Müzede hamam tası, ibrik ve ustura gibi günlük kullanım eşyalarının yanı sıra taş hela örnekleri ve eski bir berber koltuğu da sergileniyor. Tokat Belediyesi Müzeler Koordinatörü ve sanat tarihçisi Mesut Güneş, yapının ayırt edici özelliğinin umumi tuvalet olarak müstakil biçimde inşa edilmesi olduğunu söyledi. Türk-İslam mimarisinde tuvaletlerin cami avlularında, medreselerde ve hanlarda da yer aldığını belirten Güneş, Sık Dişini Helası'nın anıtsal ve bağımsız bir yapı olarak öne çıktığını kaydetti.

Ziyaretçi İsmail Zengin, müzede en çok temiz suyun kullanımı ve atık suyun tahliyesine ilişkin bilgilerin ilgisini çektiğini belirterek, "Tuvalet kültürünün, adabının çok geçmişe dayandığını görmüş oldum" dedi.

Mustafa Berat Ergin ise merak ettiği müzeyi gezdiğini ve 19 Kasım'ın Dünya Tuvalet Günü olduğunu Sık Dişini Helası sayesinde öğrendiğini belirtti.