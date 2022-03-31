Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu

31.03.2022 17:57
Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu

Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu Tokat'ta yapılan Afrika çalışmaları panelinde yöresel danslarını sergileyen öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu

TOKAT - Tokat'ta yapılan Afrika çalışmaları panelinde yöresel danslarını sergileyen öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamaları dolayısı ile panel düzenlendi. Ömer Halisdemir konferans salonunda Uluslararası ilişkiler kulübü tarafından düzenlenen "Afrika" çalışmaları paneli yoğun ilgi gördü. Panelde konuşma yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Afrika'nın medyada gösterildiğinden çok farklı bir kıta olduğunu söyledi. Tokat'ta 2 binin üzerinde Afrikalı öğrenci olduğunu belirten Şahin, "Bizde misafir olarak eğitim gören öğrencilerimiz ikinci ülkeleri olarak Türkiye'yi her zaman hatırlayacak ve destekleyecekler" dedi. TOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Muhittin Demiray, panelle öğrencilerin Afrika'yı daha iyi tanıma imkanı bulacağını kaydetti.

Afrikalı öğlenciler gösterileri ile alkış topladı

Konuşmaların ardından Afrikalı öğrenciler yöresel oyunlarını sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı panel öncesinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Afrikalı öğrenciler danslarının yanı sıra söyledikleri türkülerle de programa katılanlardan alkış topladı. Gösterilerin ardından panel Afrika'nın dünya politikası üzerindeki yeri ile Türkiye - Afrika ilişkileri üzerine iki oturum şeklinde yapıldı.

Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu
Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu
Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu

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Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek

Ömer Halisdemir, Gaziosmanpaşa, Afrika, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta düzenlenen Afrika paneli renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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