Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

06.09.2022 13:06
Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Tokat'ta, Komana Pontika Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Tokat'ta, Komana Pontika Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene kazı çalışmalarını Hamamtepe bölgesinde sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl antik kentte 40 gün çalışma yaptıklarını belirten Erciyas, "6 ülkeden katılımcımız oldu. Bilim insanları bize katılarak, kazıda çıkardığımız eserleri değerlendirdi. 12 kişilik bilimsel heyet ve 15 işçi ile çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sene 45 günlük çalışma yürüttük." dedi.

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu Tokat'ta ormanlık alanda yangın Tokat'ta ormanlık alanda yangın
Kaynak: AA

Burcu Erciyas, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement