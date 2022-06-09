Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı

09.06.2022 14:33

Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktıTOKAT Tokat'ta bir okulun temel kazısı sırasında çıkan tarihi eserler gün yüzüne çıkartılıyor.

Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı

TOKAT Tokat'ta bir okulun temel kazısı sırasında çıkan tarihi eserler gün yüzüne çıkartılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak iş makineleri tarafından yıkıldı. Yeni okul yapılması için iş makineleri ile başlatılan temel kazısı çalışmaları ise tarihi kalıntılara rastlanıldı. İnşaat çalışmaları durdurulan alanda Tokat Müzesi tarafından çalışma başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında eski bir yapının duvarında haç işareti olan taş ortaya çıkartıldı. Bir oda büyüklüğünde bir yapıda kazı çalışmalarında bulundu. Ayrıca eski sistemde yapılan su tahliyeye sistemi de kazı çalışmalarında gün yüzüne çıktı. Okul bahçesindeki kalıntıların bir kısmının Sultan II. Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Sami Köseoğlu (63), inşaat çalışmaları sırasında tarihi çarşının yakınlarında bulunan okulun altında yatan tarihin ortaya çıktığını söyledi. Eskiden virane olan tarihi mekanların restore edilerek turizme kazandırılması ile bölgenin daha da önem kazanmaya başladığını belirten Köseoğlu, "Buralar kaderine terk edilmiş yerlerdi. Şimdi buram buram tarih kokuyor. İnşallah daha güzel olacak" dedi. Mahalle sakinlerinden Ferhat İçeloğu ise kazı yapılan alanda bir kilise olduğunu duyduklarını belirterek, "Hamam olduğunu duymadım ama büyüklerimiz bir kilise olduğunu söylerlerdi. Buralar Tokat'ın eski yerleşim yeri, her tarafı eski eserle dolu" diye konuştu.

Öte yandan İl Genel Meclisinde alınan kararla arkeolojik kazı için 125 bin lira ödeneğin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına karar verildi.

Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı
Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı
Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı
Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı

YORUMLAR
500
Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı Yeşilyurt'ta 'Bir Kitap Bin Fikir' Projesi'nde dereceye girenlere ödülleri verildi Yeşilyurt'ta 'Bir Kitap Bin Fikir' Projesi'nde dereceye girenlere ödülleri verildi
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement