Tokat Yeşilyurt\'ta düğünde takla atarak sahneye giren gençler davetlileri eğlendirdi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen düğünde sahneye takla atarak giren gençler, sergiledikleri hareketlerle davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen düğünde Enver İşçi ile Rıdvan Bozlak, müziğin başlamasıyla birlikte oyun alanına takla atarak giriş yaptı. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran gençler, yaptıkları akrobatik hareketler ve danslarıyla hem eğlendi hem de davetlileri eğlendirdi. Gençlerin sıra dışı gösterisi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Amaçlarının düğünlere renk katmak olduğunu belirten Enver İşçi, "Gittiğimiz düğünlerde arkadaşımla birlikte eğleniyoruz. Bu kez değişiklik olsun diye takla attık. Yaptığımız hareket oldukça ilgi gördü. Amacımız düğünleri şenlendirmek. Düğün sahipleri de arkadaşlarımız da memnun" dedi.

Rıdvan Bozlak ise eğlenceli anları, "Anlatmaya gerek yok, zaten sahnedeyiz" sözleriyle değerlendirdi.