Tokat Zile\'deki Çarşı Park Köylü Pazarı\'nda bal, kuşburnu ve tarhana satılıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde geçmişi 1945 yılına dayanan köylü pazarı, sonbaharda bal, kuşburnu ve tarhana gibi ürünlerini satışa sunan üreticileri vatandaşlarla buluşturuyor.

Zile ilçesinde 81 yıl önce kurulmaya başlanan köylü pazarı geleneği, bugün Çarşı Park Köylü Pazarı'nda yaşatılıyor. Amasya Caddesi üzerinde 2020 yılında kurulan pazar, her hafta salı ve cuma günleri Zile ve çevre köylerden gelen üreticileri vatandaşlarla buluşturuyor. Çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri tezgahlarda satışa sunuyor. Sonbaharla birlikte pazarda kış hazırlığı için alınan ürünler de yerini aldı. Üreticiler, bal, kuşburnu ve kurutulmuş tarhana gibi ürünlerini satışa sunuyor.

Yıllar içinde yeri değişse de kurulmaya devam eden pazar, yerel üreticilere satış imkanı sağlarken ilçenin ticaret hayatındaki yerini koruyor.