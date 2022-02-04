Üye Girişi
Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi - Son Dakika

Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi

04.02.2022 12:01

Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmediKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı, yıllardır hiç değişmedi.

Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı, yıllardır hiç değişmedi.

Toprak kaplara konulan et, taş fırın içerisinde odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünüyor. Çıraklıktan itibaren yıllarını bu sektöre adayan Güveç ustası Veli Yalçınkaya, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yapılan Tavşanlı'daki güvecin özellikle de erkeç (erkek keçi) etinden yapılanların benzerlerinden farklı ve daha çok tercih edildiğini söyledi.

İlçede güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Yalçınkaya, "Tavşanlı'ya şehir dışından birçok kişi güveç yemeye özellikle gelir. Kırmızı et ile hazırlanan bu yemekler için sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlar ve 5-6 saat gibi süre sonunda öğleye servis için hazır olur. Güvecin yapımı her ustanın maharetine kalmış bir şey. Hazırlanış aşamasında biz az miktarda domates biber ve eti koyuyoruz. Domates ve biberi koymamızdaki sebep ise etin yağının ağırlığını alması bunlarla hafifletiyoruz, lezzetli haline getiriyoruz. Yaptığın işi severek yaptığın zaman hem lezzeti farklı olur, hem de yorulmadan yaparsın işini" diyerek, "Tavşanlı güvecini yemediyseniz eğer kendinizi et yedik saymayın" şeklinde mesajını iletti.

Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi
Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi
Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi

YORUMLAR
500

Tavşanlı, Domates, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement