Toros Dağlarında kar yağışının başlamasıyla Yörükler sahil kesimine göçe başladı - Son Dakika

Mersin'de, Toros Dağlarında hayvancılık yapan Yörükler, kar yağışının etkili olmasıyla sahil kesimine inmeye başladı.

Keçi ve koyunlarını otlatmak için Torosların 2 bin 500 rakımındaki yaylalarını tercih eden Yörükler, kar kalınlığının artması üzerine çadırlarını topladı.

Yörükler, zorlu hazırlık aşamasının ardından hayvanlarıyla sahil kesimine göçe başladı.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Havva Gürgah, gazetecilere, bahar aylarında yeniden yaylalara döneceklerini belirterek, "Hayvanlarımızı daha rahat besleyebilmek için Torosların zirvesine çıkmıştık ama artık kar yağmaya başladı, havalar soğudu. Hayvanlarımızı otlatacak yer kalmadı. Şimdi sahil tarafına doğru iniyoruz, sıcak bölgelere bakacağız." dedi.

Süleyman Seyrek de yoğun kar yağışının bahar ayındaki bitki örtüsünün canlanması için önemli olduğunu ifade ederek, "Karın yağmasıyla su bol olacak, kuraklık yaşanmayacak, dağlarda yeşil otların bitmesiyle de gelecekte bol ve bereketli bir dönem yaşayacağız." diye konuştu.??