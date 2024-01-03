Trabzon\'da 2. Kitap Günleri Başladı

Trabzon'un Yomra ilçesinde "2. Kitap Günleri" başladı.

Yomra Belediye Başkanlığınca Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışını, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım yaptı.

Bıyık, Yomra'nın kültür ve sanat merkezi olduğunu belirterek, hem söyleşiler hem de kitap fuarının yer aldığı etkinliğin 7 gün süreceğini söyledi.

Kitapseverleri, kitap ve seçkin yazarlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bıyık, Yomra Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Tuna ise kitap günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

40 yayınevi ve 30 yazarın katılımıyla organize edilen Kitap Günleri, 10 Ocak'a kadar 10.00-23.00 saatleri arasında kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.