 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da 2. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 2. Kitap Günleri Başladı

Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Günleri etkinliği başladı. 40 yayınevi ve 30 yazarın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, 7 gün boyunca kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Trabzon\'da 2. Kitap Günleri Başladı
03.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 15:07
Abone Ol

Trabzon'un Yomra ilçesinde "2. Kitap Günleri" başladı.

Yomra Belediye Başkanlığınca Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışını, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım yaptı.

Bıyık, Yomra'nın kültür ve sanat merkezi olduğunu belirterek, hem söyleşiler hem de kitap fuarının yer aldığı etkinliğin 7 gün süreceğini söyledi.

Kitapseverleri, kitap ve seçkin yazarlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bıyık, Yomra Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Tuna ise kitap günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

40 yayınevi ve 30 yazarın katılımıyla organize edilen Kitap Günleri, 10 Ocak'a kadar 10.00-23.00 saatleri arasında kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Bıyık, Trabzon, Yomra, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 2. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 2. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement