Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
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Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali Başladı

10.07.2026 22:40
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Trabzon'da bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Horon ve Müzik Festivali, 12 ülkeden 450 kişilik ekibin katılımıyla başladı. Kortej yürüyüşü, gösteriler ve konserlerle 12 Temmuz'a kadar sürecek festivalde dünya barışı mesajı verildi.

Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü organize edilen "Uluslararası Horon ve Müzik Festivali" başladı.

Festival kapsamında Çeçenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Rusya Federasyonu, İtalya, İran, Azerbaycan, Osetya, Kuzey Osetya, Vladikavkaz, Kabardino-Balkarya, Kolombiya, Trabzon, Ankara ile Kahramanmaraş'tan gelen 450 kişilik ekip 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Vali Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindekiler ile halk oyunları ekiplerinin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Geleneksel kıyafetler giyerek, çeşitli gösteriler sergileyen ekiplere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Karaismailoğlu, Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Trabzon'un dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Doğasıyla, tabiatıyla, tarihiyle, kültürüyle, yaylalarıyla, horonuyla ve festivalleriyle Trabzon'un cennetten bir köşe olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "İşte bunun için diline, dinine, ırkına ve rengine bakmadan herkesi Trabzon'a davet ediyoruz." dedi.

Trabzon'un dünyanın her ülkesinden yoğun ziyaretçi akınına uğradığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizim için gurur meselesi. Bizim de meselemiz bunları en iyi şekilde ağırlamak, onları burada mutlu etmek, huzur bularak buradan göndermek ve tekrar buraya gelmeleri için davetlerimizi gerçekleştirmek. Trabzon'umuz çok hızlı gelişiyor ve büyüyor, hepsi hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu yaşaması, hayatlarının kolaylaşması, yaşam şartlarının artması için. Hep birlikte el ele vererek, beraber çalışmaya devam edeceğiz."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivale birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden de halk dansları topluluğu ve folklor ekiplerinin katılım sağladığını aktardı.

Genç, festivalle dünya barışına da mesaj vermek istediklerini vurguladı.

Festivalin ilk gününde yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından sanatçılar Mesut Uçar ve Zeynep Başkan konser verdi.

Ekipler ile vatandaşların horon halkası oluşturması renkli görüntülere sahne oldu.

Festival, 12 Temmuz'a kadar çeşitli gösteri ve konserlerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali Başladı - Son Dakika

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