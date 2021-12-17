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Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı - Son Dakika

Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

17.12.2021 19:03
Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

Trabzon'da 1974 yılından itibaren organize edilen, "Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi"nin 47'ncisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon'da 1974 yılından itibaren organize edilen, "Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi"nin 47'ncisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışında, kentin tarihine yakışan ve kendi bünyesinde yetiştirdiği sanatçıların şehre renk kattıklarını söyledi.

Trabzon'un tarih, medeniyet ve spor şehri olarak bilindiğini ifade eden Ustaoğlu, "Trabzon aynı zamanda bir sanat şehridir. İtalya'da Floransa çok önemli sanat ve kültürün merkezin olduğu bir şehir. Bu anlamda da Trabzon sanatın ve kültürün en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Ülkemizin her yerinde, her alanda çok önemli isimleri yetiştirip büyüten bir şehir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle internet üzerinden sanal ziyarete açılan sergide, bu yıl 83 sanatçının eseri yer alıyor.

Sergi, 7 Ocak'a kadar açık olacak.

Plastik, Trabzon, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da, '47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı - Son Dakika
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