Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde geleneksel yayla göçü başladı - Son Dakika
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde geleneksel yayla göçü başladı

Trabzon\'un Şalpazarı ilçesinde geleneksel yayla göçü başladı
08.06.2026 09:29  Güncelleme: 09:32
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Havaların ısınmasıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır süren yayla göçü geleneği, rengarenk süslenen inekler ve kemençe ezgileri eşliğinde Katağacı Yaylası'na gerçekleştirildi. Kaymakam ve belediye başkanının da katıldığı göçte kartpostallık görüntüler oluştu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan yayla göçü geleneği yeniden başladı. İlçeye bağlı Sinlice Mahallesi sakinleri, rengarenk süsledikleri inekleriyle birlikte Katağacı Yaylası'na doğru geleneksel yayla göçünü gerçekleştirdi.

Kemençe ezgileri ve büyük bir coşku eşliğinde başlayan yayla yolculuğunda, vatandaşlar aileleriyle birlikte yaylaya hareket ederek Gatağacı Yaylası'na ulaştı. Rengarenk süslenen hayvanlar ve geleneksel kıyafetleriyle göçe katılan vatandaşlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Gerçekleştirilen yayla göçüne İlçe Kaymakamı Kezban Yerlikaya ve Belediye Başkanı Refik Kurukız da eşlik etti. Yayla göçünün kültürel önemine dikkat çeken Başkan Kurukız, yaptığı açıklamada "Yayla göçü, bizlere Orta Asya'dan miras kalan göç kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Yıllardır bu geleneğimizi yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın, çocuklarımızın ve süslenen hayvanlarımızın oluşturduğu rengarenk görüntüler kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu başladı. Bundan sonra vatandaşlarımız yavaş yavaş yaylalarına çıkmaya devam edeceklerdir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde geleneksel yayla göçü başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde geleneksel yayla göçü başladı - Son Dakika
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