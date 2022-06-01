Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor

01.06.2022 14:07
Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Trabzon'da, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Uzun Sokak girişinde bir araya gelen grup, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

İl Müdürü Uğur Korkmaz, kurum çalışanları ve çeşitli kurumların temsilcileri ile öğrenciler ellerinde "atıklar geri dönüşüme", "geleceğini çöpe atma", "dünya ortak evimiz", "sağlıklı yaşam, temiz çevre" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Geri dönüşüm maskotunun da yer aldığı yürüyüşe vatandaşlar da zaman zaman alkışlarla destek verdi.

İl Müdürü Korkmaz ve beraberindekiler, etkinlikler çerçevesinde Vali İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gaziantep'te '3'üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu' tamamlandı Gaziantep'te '3'üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu' tamamlandı Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Türkiye, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement