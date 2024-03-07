Trabzon\'da Dijital Vakıf Eserleri Rotası Oluşturma Çalışmaları Başladı

Senegal'in İlk Kadın Orkestrası Jigeen Ni, Kadınların Sanatta Var Olmasını Savunuyor

Senegal'in ilk ve tek kadın orkestrası olan Jigeen Ni, kadınların sanat alanında daha fazla var olması gerektiğini savunuyor. Müzik hayatına 2018'de başlayan orkestra, Senegal'e özgü ritimlerin yanı sıra hip-hop, jazz, blues, reggae gibi müzik türlerinden eserler üreterek toplumsal konulara dikkat çekiyor. Jigeen Ni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle müzik yolculuklarını ve karşılaştıkları sorunları anlattı. Ayrıca orkestra, sadece kız çocukları için bir müzik okulu projesi başlatarak eğitime de önem veriyor.