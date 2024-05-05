Trabzon'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi için bestelenen şiir klip haline getirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi için bestelenen şiir klip haline getirildi

Trabzon\'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi için bestelenen şiir klip haline getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında Trabzon'da öğretmen Yasemin Uzun tarafından kaleme alınan şiir bestelendi ve klip hazırlandı. Proje kapsamında Ortahisar ilçesindeki okullarda 6 bin etkinlik gerçekleştirildi. Şiir, Özkan Öksüz tarafından bestelenirken, klip ise Türkçe'nin geliştirilmesi ve doğru kullanılmasına yönelik yapılan etkinliklerin görüntülerinden oluşturuldu.

05.05.2024 11:55  Güncelleme: 12:28
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Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" için öğretmen Yasemin Uzun tarafından kaleme alınan şiir bestelendi ve klip hazırlandı.

Ülke genelinde yürütülen proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Ortahisar ilçesindeki okullarda yaklaşık 6 bin etkinlik gerçekleştirildi.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Uzun'un "Dilim Türkçedir Benim" adlı şiiri, proje için Özkan Öksüz tarafından bestelendi.

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Behiye Yılmaz'ın seslendirdiği esere, 150 okulda Türkçe'nin geliştirilmesi ve doğru kullanılmasına yönelik yapılan etkinlikler sırasında çekilen görüntülere de yer verilerek, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Teknoloji Tasarım Öğretmeni Derya Dibiç tarafından klip hazırlandı.

"Eğitimde İyi Örnekler Platformu"nda yayınlanan klibi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Karakaş, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımaları, dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyalarının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında Ortahisar'daki 150 okulda 6 bine yakın etkinlik düzenlendiğini anlatan Karakaş, "Bizler de projeye destek vermek adına güzel bir klip hazırladık, sözleri ve bütün aşamaları öğretmenlerimizin emeğiyle oluşturuldu. Sayın Bakanımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz, inşallah daha güzel örnekleri çoğaltacağız." dedi.

"Söz ve müziğin birlikteliği çocukların kalbine dokundu"

Proje koordinatörü Yasemin Uzun ise projenin çocuklarda dil bilincinin gelişmesine hizmet etmek amacıyla hazırlandığını ve öğretmenlerin elleriyle yürütüldüğünü ifade etti.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Uzun, projenin eylülden beri okullarda devam ettiğini söyledi.

Uzun, proje dolayısıyla bir anaokulunda öğrencilerle buluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklara bir şiir yazdım, onların çok hoşuna gidince de müzikle buluşturmak istedik ve çalışmalara başladık. Var olan proje içinde bir farkındalık yaratmayı amaçladım çünkü karşınızdaki insanlara temas etmek için sanatın olanaklarından faydalanıyorsunuz ve daha akılda kalıcı oluyor. Asıl tılsım müzikteydi, söz ve müziğin birlikteliği çocukların kalbine de dokundu ve değer görmesi de bizi memnun etti."

Klip hazırlığının bir ay sürdüğünü ifade eden Uzun, "Şarkının sözleriyle uyumlu bir şekilde dilimizin zenginliklerine uyacak etkinliklerden yararlanarak, internette yayınlanan videolardan da koyduk. Klipte Ortahisar'daki okulların yaptığı etkinliklerden de yararlandık." diye konuştu.

Uzun, yapılan çalışmaların değer bulmasının üreten insanların şevkini artırdığını vurgulayarak, Bakan Tekin'in klibi sosyal medya hesabından paylaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi için bestelenen şiir klip haline getirildi - Son Dakika

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