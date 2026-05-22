Trabzon'da el sanatları sergisi

22.05.2026 14:06
Akçaabat Halk Eğitim Merkezi'nde 40 kursiyerin 8 ayda hazırladığı 'Selma'nın elişi evi yıl sonu sergisi' Trabzon Sanat Evi'nde açıldı. Sergide Lefkara, Antep işi ve geleneksel el nakışı ürünleri yer aldı.

Akçaabat Halk Eğitim Merkezi usta öğretici Selma Köroğlu'nun öncülüğünde 8 ayda hazırlanan "Selma'nın elişi evi yıl sonu sergisi"nin açılışı Trabzon Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keleş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosluk Temsilcisi Kemal Çebi ile beraberindekiler kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdi.

Cankatar, ürünler hakkında Köroğlu'ndan bilgi alarak, unutulmaya yüz tutan el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Sergide, KKTC'de bulunan Lefkara köyünün ismini taşıyan ürünlerin yer aldığına değinen Cankatar, bu kültürün Trabzon'da yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Köroğlu da KKTC'ye özgü el sanatı Lefkara'nın yanı sıra "Antep işi" ve geleneksel el nakışı sanatında ayakkabıdan çantaya, masa örtüsünden tabloya, tepsilerden takılara kadar birçok ürün yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

