Trabzon'da "Geçmişten Geleceğe Işık Tutalım" sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da, "Geçmişten Geleceğe Işık Tutalım" adlı el sanatları sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından, Yalı Mahallesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Faroz'un şehrin en eski mahallelerinden biri olduğunu söyledi.

Faroz'un kendine has kültürüyle, yetiştirdiği birçok sanatçı ve sporcu ile Türkiye çapında bilinen bir mahalle olduğunu belirten Zorluoğlu, "İlk kez böyle bir mahalle birlikteliği, mahalle kültürü, eskiden alışkın olduğumuz dayanışmayı yaşıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Burada inşallah, bu birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu daha da geliştirerek devam ettiririz." dedi.

Zorluoğlu, muhtarla çeşitli çalışmalar yaptıklarını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi olarak amacımız, Faroz Mahallesini daha güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek. Hemen karşıda bulunan Yalıspor sahasında ilave tribünler yapıyoruz. Zeminini değiştiriyoruz, ışıklandırması, soyunma kabinleri yapılıyor. İnşallah tamamlandığında etrafıyla birlikte bu mahalleye ve sizlere çok daha iyi hizmet verecek, buraya ayrı canlılık katacak bir alana dönüşmüş olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren başta dernek başkanımıza ve onun şahsında bütün yönetimini yürekten tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi, davetliler stantlarda yer alan el emeği ürünleri inceledi.

Açılışa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dernek Başkanı Mahir Sevgül, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.