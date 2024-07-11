Trabzon'da Gelin Piyano Çaldı, Damat Opera Eserleri Seslendirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Gelin Piyano Çaldı, Damat Opera Eserleri Seslendirdi

Trabzon'da gerçekleştirilen düğün töreninde gelin piyano çaldı, damat ise opera eserleri seslendirdi. Türkün Yıldız ile Engin Akbulut çifti, İstanbul'da düzenlenen düğünlerinin ardından Trabzon'da da bir düğün organize etti. Gelin Türkün Yıldız piyanosuyla şarkılar çalarken, damat Engin Akbulut eşine opera eserleri ve türküler seslendirerek eşlik etti. Düğünde ayrıca halk oyunları gösterileri de sunuldu ve gelinin annesi Kadriye Yıldız da saz çalıp türkü söyledi. Çift, düğünlerinde sahne almanın heyecanlı olduğunu ve güzel bir akşam geçirdiklerini belirtti.

11.07.2024 10:17
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Trabzon'da gerçekleştirilen düğün töreninde gelin piyano çaldı, damat ise opera eserleri seslendirdi.

Piyanist Türkün Yıldız ile opera sanatçısı Engin Akbulut, 6 Temmuz'da yaşadıkları İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Yıldız'ın ailesinin yaşadığı Trabzon'da da düğün yapmaya karar veren çift, bir otelin salonunda tören organize etti.

Gelin Türkün Yıldız, salona getirttiği piyanosuyla konuklar için şarkılar çaldı. Akbulut ise eşine opera eserleri ve türküler seslendirerek eşlik etti.

Ege ve Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterileri de sunulan düğünde, gelinin annesi emekli doktor Kadriye Yıldız da saz çaldı ve türkü söyledi.

Türkün Yıldız, AA muhabirine, kendi düğünlerinde sahne almanın normelden farklı geldiğini söyleyerek, "Kendi düğünümüzde söylemek biraz heyecanlı oluyor. Güzel bir akşam oldu ve insanların enerjileriyle katılmaları bizi mutlu etti." dedi.

Yıldız, eşiyle düğünlerinde sahneye çıkmanın hayalini kurduklarını ifade ederek, "Çok da güzel bir ortam oldu. Bu kadarını çok hayal etmiyordum, hayallerimin de ötesinde bir düğün oldu." diye konuştu.

Damat Akbulut ise eşiyle müzik aracılığıyla tanıştıklarını, arkadaşlığın sonunda evlenmeye karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir opera sanatçısının, ses sanatçısının en önemli destekçilerinden biri piyanisttir. Bir piyanistle müziğini yapar ve sergiler çünkü ona eşlik edecek bir enstrüman gerekir, o da operada en önemli enstrüman piyano. Türkün Hanım da piyanist, ben de opera sanatçısıyım, böyle güzel bir kavuşma oldu."

Düğünde opera, türkü, oyun havaları ve folklor ekipleri olduğuna işaret eden Akbulut, "İnsanların her müziğe aynı tepkiyi vermesi çok güzel bir şeydi. O anlamda bizi çok mutlu etti. Tabiri caizse bir düğün daha olsa yapardık." ifadelerini kullandı.

Gelinin annesi Kadriye Yıldız, müziğin her şeyi güzelleştirdiğini vurgulayarak, çocuklarına da müzik sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi.

Zaman zaman bağlı olduğu derneğin düzenlediği konserlerde görev aldığını belirten Yıldız, kızının düğününde de hatıra kalması amacıyla kendi yaş grubundaki kadınlarla oluşturdukları halk oyunları ekibiyle gösteri yaparak, saz çalıp türkü söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Gelin Piyano Çaldı, Damat Opera Eserleri Seslendirdi - Son Dakika

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