Trabzon'da Horon ve Müzik Festivali Coşkusu

Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali, ikinci gününde dans gösterileri ve konserlerle devam etti.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ile Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda, Ankara, Kahramanmaraş, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, İtalya, Çeçenistan, Vladikavkaz, Kabardinya-Balkarya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kuzey Osetya'dan dans ekipleri ile Akçaabat Halk Oyunları Müzik Spor Kulübü ekibi sahne aldı.

Ekiplerin sergilediği yöresel danslar vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Sanatçılar Sinan Sami ve Ekin Uzunlar konserleriyle devam eden festivalde vatandaşlar şarkılara eşlik ederek horon oynadı.