Trabzon'da 'İnsancıklar' Prömiyeri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da 'İnsancıklar' Prömiyeri

09.04.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'İnsancıklar' oyunu, bu akşam Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Prömiyer saat 20.00'de.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İnsancıklar" adlı oyunun prömiyerini bu akşam yapacak.

Anton Çehov'un yazdığı, Mehmet Özgül'ün Türkçeye çevirdiği, Özdemir Nutku'nun uyarladığı, Ensar Kaplan'ın yönettiği ve Murat Çidamlı'nın süpervizörlüğünü yaptığı oyun, toplumun farklı kesimlerindeki kişilerin trajikomik halleri, sınıf çatışmaları ve ahlaki ikilemlerini anlatıyor.

Gülendam Rümeysa Altıntaş, Nusret Baltacı, Yunus Emre Cis, Deha Beşyıldız ve Ayşe Natır'ın da rol aldığı oyunun dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Aslıhan Fakı, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziklerini de Orhan Enes Kuzu yaptı.

Tek perdelik oyunun prömiyeri bu akşam 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Oyun yarın 20.00'de, 11 Nisan Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise "Son İnsan" adlı oyunu sahneleyecek.

Derem Çıray'ın yazdığı, Pınar Töre Karayel'in yönettiği oyunda nefsiyle mücadele eden kişilerin yaşadıkları anlatılıyor.

Dekor tasarımını Mustafa Mahdum, kostüm tasarımını Ruken Bakır ve ışık tasarımını da Mehmet Mertal'ın yaptığı oyunda, Zeynep Ekin Öner, Gökhan Kutum ve Erdi Erciyas rol alıyor.

Tek perdelik oyun 14-15 ve 16 Nisan'da 20.00'de aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam 20.00'de "Fenomen Bir Sosyal Medya Karmaşası" adlı oyun sahnelenecek.

Oyuncular Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı "Ballı Süt" adlı tiyatro oyunu da 13 Nisan'da 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Trabzon, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 'İnsancıklar' Prömiyeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:16:20. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 'İnsancıklar' Prömiyeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.