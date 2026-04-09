Trabzon'da 'İnsancıklar' Prömiyeri

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İnsancıklar" adlı oyunun prömiyerini bu akşam yapacak.

Anton Çehov'un yazdığı, Mehmet Özgül'ün Türkçeye çevirdiği, Özdemir Nutku'nun uyarladığı, Ensar Kaplan'ın yönettiği ve Murat Çidamlı'nın süpervizörlüğünü yaptığı oyun, toplumun farklı kesimlerindeki kişilerin trajikomik halleri, sınıf çatışmaları ve ahlaki ikilemlerini anlatıyor.

Gülendam Rümeysa Altıntaş, Nusret Baltacı, Yunus Emre Cis, Deha Beşyıldız ve Ayşe Natır'ın da rol aldığı oyunun dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Aslıhan Fakı, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziklerini de Orhan Enes Kuzu yaptı.

Tek perdelik oyunun prömiyeri bu akşam 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Oyun yarın 20.00'de, 11 Nisan Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise "Son İnsan" adlı oyunu sahneleyecek.

Derem Çıray'ın yazdığı, Pınar Töre Karayel'in yönettiği oyunda nefsiyle mücadele eden kişilerin yaşadıkları anlatılıyor.

Dekor tasarımını Mustafa Mahdum, kostüm tasarımını Ruken Bakır ve ışık tasarımını da Mehmet Mertal'ın yaptığı oyunda, Zeynep Ekin Öner, Gökhan Kutum ve Erdi Erciyas rol alıyor.

Tek perdelik oyun 14-15 ve 16 Nisan'da 20.00'de aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam 20.00'de "Fenomen Bir Sosyal Medya Karmaşası" adlı oyun sahnelenecek.

Oyuncular Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı "Ballı Süt" adlı tiyatro oyunu da 13 Nisan'da 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.